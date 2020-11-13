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В РНБО розповіли, коли з'явиться закон про територіальну оборону

Київ, П'ятниця 13 листопада 2020 15:47
В РНБО розповіли, коли з'явиться закон про територіальну оборону
Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Законопроект про територіальну оборону в Україні повинні прийняти до кінця 2020 року. Українська система буде відповідати стандартам НАТО.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, передає прес-служба РНБО.

За його словами, система територіальної оборони України має відповідати сучасним викликам.

"Необхідно створити потужну систему територіальної оборони", - сказав Данілов і додав, що вона має відповідати сучасному стану речей в Україні та світі, а також стандартам НАТО.

Він також зазначив, що законопроект повинен бути прийнятий до кінця року.

Нагадаємо, навесні 2020 року на засіданні комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки вже презентували законопроект про територіальну оборону України та про добровольчі сили оборони. Передбачається, що територіальна оборона охопить всі верстви населення.

Про реформи у Збройних силах читайте в матеріалі РБК-Україна "В бойових умовах. Як змінилася українська армія за роки війни з Росією".

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