В РНБО розповіли, коли з'явиться закон про територіальну оборону

Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна)

Законопроект про територіальну оборону в Україні повинні прийняти до кінця 2020 року. Українська система буде відповідати стандартам НАТО.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, передає прес-служба РНБО.

За його словами, система територіальної оборони України має відповідати сучасним викликам.

"Необхідно створити потужну систему територіальної оборони", - сказав Данілов і додав, що вона має відповідати сучасному стану речей в Україні та світі, а також стандартам НАТО.

Він також зазначив, що законопроект повинен бути прийнятий до кінця року.

Нагадаємо, навесні 2020 року на засіданні комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки вже презентували законопроект про територіальну оборону України та про добровольчі сили оборони. Передбачається, що територіальна оборона охопить всі верстви населення.

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