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СНБО в пятницу введет новые санкции, списки готовятся

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Киев, Понедельник 12 июля 2021 16:25
СНБО в пятницу введет новые санкции, списки готовятся Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Совет национальной безопасности и обороны Украины на следующем заседании рассмотрит вопрос введения новых санкций. Соответствующие санкционные списки уже формируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова на брифинге в Киеве.

По словам Данилова, сейчас над списками работают соответствующие украинские ведомства.

"Будут ли введены санкции в эту пятницу? Санкционные вопрос на этой неделе будет рассматриваться. Я не могу сказать, кто там будет, но сейчас соответствующие ведомства уже формируют списки", - сказал он.

Напомним, заседание СНБО пройдет в пятницу, 16 июля. Как рассказал Данилов, заседание впервые будет проходить не в Киеве.

Добавим, накануне Кабмин Украины подготовил список персональных санкций против Беларуси. В списке, в частности, оказался сын Лукашенко.

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