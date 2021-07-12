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РНБО у п'ятницю введе нові санкції, списки готуються

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Київ, Понеділок 12 липня 2021 16:25
РНБО у п'ятницю введе нові санкції, списки готуються Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Рада національної безпеки і оборони України на наступному засіданні розгляне питання введення нових санкцій. Відповідні санкційні списки вже формуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова на брифінгу в Києві.

За словами Данілова, наразі над списками працюють відповідні українські відомства.

"Чи будуть введені санкції в цю п'ятницю? Санкційне питання на цьому тижні буде розглядатися. Я не можу сказати, хто там буде, але зараз відповідні відомства вже формують списки", - сказав він.

Нагадаємо, засідання РНБО пройде у п'ятницю, 16 липня. Як розповів Данілов, засідання вперше буде проходити не в Києві.

Додамо, напередодні Кабмін України підготував список персональних санкцій проти Білорусі. У списку, зокрема, опинився син Лукашенка.

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РНБО Олексій Данілов Санкції
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