РНБО у п'ятницю введе нові санкції, списки готуються
Рада національної безпеки і оборони України на наступному засіданні розгляне питання введення нових санкцій. Відповідні санкційні списки вже формуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова на брифінгу в Києві.
За словами Данілова, наразі над списками працюють відповідні українські відомства.
"Чи будуть введені санкції в цю п'ятницю? Санкційне питання на цьому тижні буде розглядатися. Я не можу сказати, хто там буде, але зараз відповідні відомства вже формують списки", - сказав він.
Нагадаємо, засідання РНБО пройде у п'ятницю, 16 липня. Як розповів Данілов, засідання вперше буде проходити не в Києві.
Додамо, напередодні Кабмін України підготував список персональних санкцій проти Білорусі. У списку, зокрема, опинився син Лукашенка.