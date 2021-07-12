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Впервые не в Киеве. Данилов анонсировал заседание СНБО в эту пятницу

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Понедельник 12 июля 2021 16:13
Впервые не в Киеве. Данилов анонсировал заседание СНБО в эту пятницу Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что в пятницу, 16 июля, состоится очередное заседание СНБО. Оно впервые пройдет не в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Данилова.

"На эту пятницу Владимир Зеленский принял решение о проведении заседания СНБО. Оно будет проведено в одном из областных центров, где именно - станет известно завтра. Повестка дня уже составлен президентом. Это будет первое выездное заседания СНБО, которое будет происходить непосредственно в регионе", - заявил Данилов.

По его словам, на заседании рассмотрят вопросы, которые будут касаться региона, где состоится собрание.

"Будут рассматриваться вопросы непосредственно этого региона и вопросы, которые актуальны сегодня из нашей страны. В повестку дня войдут вопросы по национальной безопасности, НАТО и санкционной политики", - добавил секретарь СНБО.

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СНБО Алексей Данилов
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