СНБО выдал силовикам поручения из-за ситуации с NewsOne

Фото: Александр Данилюк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Заседание было проведено по поручению президента

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк во время экстренного совещание по информационной безопасности дал поручение силовикам из-за ситуации с телеканалом NewsOne. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Данилюка в Facebook.

По его словам, совещание было проведено по поручению президента Украины.

"Только что по поручению президента провел совещание по информационной безопасности. Государственные органы, в частности СБУ и Национальная полиция, получили ряд соответствующих поручений, в частности по защите информационного пространства", - сообщил Данилюк.

Также он отметил, что дополнительные детали совещания не могут быть предоставлены из-за секретности.

"Ньюзваном отменено так называемый "телемост", но это не конец информационной войны. Поэтому и наша работа продолжается", - заявил секретарь СНБО.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что телеканал NewsOne планировал провести 12 июля телемост с Российской Федерацией. На канале объясняли такие намерения "важностью диалога между народами Украины и России".

Однако в понедельник, 8 июля, телеканал NewsOne отменил телемост с Россией. На канале заявили, что отменили телемост в связи с "прямыми угрозами физической расправы в отношении журналистов и их близких".

Кроме того, в связи с намерениями телеканала NewsOne провести телемост с российским каналом ГПУ зарегистрировала производство о покушении на совершение государственной измены против Украины и вызвала сотрудников на допрос.