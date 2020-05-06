РНБО просить Кабмін збільшити резерв продовольства

Фото: Олексій Данилов (РБК-Україна)

Питання продовольчої безпеки є пріоритетом для України в умовах COVID-19

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) звернувся до Кабінету міністрів з проханням забезпечити додаткові накопичення продовольства в системі держрезерву. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РНБО.

Як зазначили в РНБО, питання продовольчої безпеки в умовах коронавіруса є пріоритетним для України та перебуває на контролі президента.

"Реалізуючи завдання президента України секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов направив прем'єр-міністру України Денису Шмыгалю лист з проханням доручити Міністерству розвитку економіки і сільського господарства разом з відповідними державними органами опрацювати питання щодо доцільності перегляду номенклатури продовольчої групи товарів і, при необхідності, збільшення переліків товарних груп та обсягів їх накопичення в системі держрезерву", - йдеться в повідомленні

Раніше РБК-Україна писало, що Зеленський виключив дефіцит продуктів під час карантину. За його словами, Україна забезпечена продовольством і немає необхідності обмеження експорту.

Також повідомлялося, що НБУ прогнозує падіння цін на український експорт під час кризи.