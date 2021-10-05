Зеленский подписал санкции за российские выборы в Крыму и ОРДЛО
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций за проведение выборов в Госдуму России на оккупированных территориях Украины. В санкционном списке, в частности, оказались кандидаты в депутаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента.
Кто оказался под санкциями:
- 33 кандидата в депутаты Госдумы;
- 54 члена так называемых "избирательных комиссий" в ОРДЛО и Крыму.
На этих людей наложили полный пакет ограничений: от запрета въезда до блокирования всех активов.
Санкции были наложены бессрочно.
Список санкций за российские выборы в Крыму и на Донбассе:
Напомним, эти санкции были приняты на заседании СНБО, которое состоялось 17 сентября. Тогда в СНБО говорили, что этот список будет дополняться.