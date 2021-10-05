Зеленский подписал санкции за российские выборы в Крыму и ОРДЛО

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций за проведение выборов в Госдуму России на оккупированных территориях Украины. В санкционном списке, в частности, оказались кандидаты в депутаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента.

Кто оказался под санкциями: 33 кандидата в депутаты Госдумы;

54 члена так называемых "избирательных комиссий" в ОРДЛО и Крыму. На этих людей наложили полный пакет ограничений: от запрета въезда до блокирования всех активов. Санкции были наложены бессрочно. Список санкций за российские выборы в Крыму и на Донбассе: