СНБО прибег к прямому давлению на судей ВАКС по делу "Роттердам+", - адвокат

"То, что сейчас озвучил Данилов, является исключительно незаконным и является формой прямого давления на судей Апелляционной палаты ВАКС, а следовательно, вмешательством в судебную деятельность", - заявила адвокат.

Она подчеркнула, что в полномочия СНБО точно не входит осуществление контроля за результатами досудебного расследования.

"Может ли, СНБО, заодно и отменит образование и функционирование судов в Украине?" - добавила Одинец.

При этом она подчеркнула, что независимость всей антикоррупционной вертикали, в которую входит как НАБУ, так и ВАКС, неоднократно гарантировалась президентом Украины и главой СНБО Владимиром Зеленским на международном уровне.