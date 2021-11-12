РНБО вдалося до прямого тиску на суддів ВАКС у справі "Роттердам+", - адвокат

Заяви секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексія Данілова про намір втрутитися в справу "Роттердам+" є прямою формою тиску на незалежний суд, зокрема на суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (ВАКС).
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву адвоката Ірини Одинець.
"Те, що наразі озвучив Данилов є виключно незаконним та таким, що є формою прямого тиску на суддів Апеляційної палати ВАКС, а отже, втручанням в судову діяльність", - заявила адвокат.
Вона наголосила, що до повноважень РНБО точно не входить здійснення контролю за результатами досудового розслідування.
"Чи може, РНБО, заодно і скасує утворення і функціонування судів в Україні?" - додала Одинець.
При цьому вона наголосила, що незалежність усієї антикорупційної вертикалі, до якої входить як НАБУ, так і ВАКС, неодноразово гарантувалася президентом України і головою РНБО Володимиром Зеленським на міжнародному рівні.
Нагадаємо, 10 листопада ініціатор справи "Роттердам+" Віктор Чумак відкликав свою скаргу і відмовився оскаржувати рішення ВАКС про закриття цієї справи. Своє рішення він пояснив небажанням підігрувати Коломойському у цій справі.
Справу "Роттердам+" було закрито Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою 20 травня 2021 року через відсутність складу злочину. Це стало 4-м закриттям цієї справи, оскільки в ході трирічного розслідування не було встановлено ні шкоди від дії формули, ні потерпілих, ні факту порушення закону.
13 жовтня 2021 року ВАКС підтвердив законність і обґрунтованість рішення про закриття справи "Роттердам+".