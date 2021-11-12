РНБО вдалося до прямого тиску на суддів ВАКС у справі "Роттердам+", - адвокат

"Те, що наразі озвучив Данилов є виключно незаконним та таким, що є формою прямого тиску на суддів Апеляційної палати ВАКС, а отже, втручанням в судову діяльність", - заявила адвокат.

Вона наголосила, що до повноважень РНБО точно не входить здійснення контролю за результатами досудового розслідування.

"Чи може, РНБО, заодно і скасує утворення і функціонування судів в Україні?" - додала Одинець.

При цьому вона наголосила, що незалежність усієї антикорупційної вертикалі, до якої входить як НАБУ, так і ВАКС, неодноразово гарантувалася президентом України і головою РНБО Володимиром Зеленським на міжнародному рівні.