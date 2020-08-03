СНБО о прекращении огня на Донбассе: неделя без боевых потерь

Объявленный 27 июля режим прекращения огня на Донбассе соблюдается уже седьмой день. За это время не были зафиксированы боевые потери и обстрелы из тяжелых вооружений.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета национальной безопасности и обороны.

По данным Главного ситуационного центра при СНБО, единичные случаи нарушения режима прекращения огня не имеют системного характера. В отличие от предыдущих "рождественского", "хлебного", "школьного" и других попыток перемирия, сегодня идет седьмой день без обстрелов из тяжелого вооружения и боевых потерь.

Данные программно-аппаратного комплекса СОТА показывают, что до нынешнего перемирия ежедневно украинские позиции на Донбассе обстреливали 16-18 раз, преимущественно из артиллерии, минометов, противотанковых ракетных комплексов, а также беспилотных летательных аппаратов и снайперского оружия. Еженедельные потери были 2-3 погибшими и 6-8 ранеными.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов выразил надежду, что достигнутые Трехсторонней контактной группой договоренности и в дальнейшем будут выполняться, а любым попыткам дискредитации мирных инициатив, включая провокации на линии соприкосновения, будет дан жесткий отпор.

"Надеемся, что прекращение огня станет существенным шагом к окончанию войны и возвращению наших территорий", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики на Донбассе с начала перемирия 14 раз провоцировали силы ООС.

Кроме того, уже после объявленного перемирия в результате обстрела пострадал один мирный житель.