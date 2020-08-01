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После начала перемирия на Донбассе ранили гражданского

Марьинка, Суббота 01 августа 2020 21:50
После начала перемирия на Донбассе ранили гражданского
Фото: ОБСЕ на Донбассе (facebook.com/oscesmm)
Автор: Дмитрий Левицкий

Ранения получил житель Марьинки

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали случай ранения мирного жителя в районе линии соприкосновения на Донбассе после начала перемирия. Житель Марьинки получил ранение днем ​​27 июля.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Пострадавший рассказал, что работал в саду вместе со своей матерью, когда услышал выстрел и звук пули, пролетающей мимо. Через несколько секунд он попытался спрятаться, после чего услышал взрыв.

Раненого мужчину доставили в медицинское учреждение в Марьинке, откуда его перевезли в больницу в Курахово. Медицинский персонал медучреждения в Марьинке рассказал наблюдателям, что мужчина получил ранение левой руки шрапнелью.

Отмечается, что дом и сад пострадавшего находится в 100 метрах от линии соприкосновения.

Всего с начала перемирия в Донбассе наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 225 нарушений режима всеобъемлющего прекращения огня. Только за 31 июля наблюдатели задокументировали 112 нарушений, из них 93 - в Луганской области.

Напомним, с начала 1 августа на Донбассе не было зафиксировано ни одного случая нарушения перемирия со стороны пророссийских боевиков.

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