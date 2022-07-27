UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В СНБО предупредили владельцев ТЦ об ответственности за игнорирование тревоги

Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (president.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал документы, которые предусматривают ответственность владельцев ТЦ и других объектов с большим скоплением людей об ответственности за пренебрежение воздушной тревогой.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина.

Данилов призвал всех украинцев не пренебрегать сигналами тревоги и следовать в укрытие во время срабатывания сирены.

"На одном из заседаний Ставки мы рассматривали вопрос, каким образом сделать так, чтобы была ответственность владельцев ТЦ и других ответственных лиц за то, что сотрудники во время атаки были в опасности. Я могу сказать, что президент уже подписал соответствующие документы о такой ответственности", - сказал секретарь СНБО.

Напомним, в Украине начали массово проверять торговые центры на предмет безопасности, в частности соблюдение правили поведения во время воздушной тревоги. Это произошло после ракетного удара в Кременчугский ТЦ "Амстор".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБОАлексей Данилов