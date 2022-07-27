В СНБО предупредили владельцев ТЦ об ответственности за игнорирование тревоги

Президент Украины Владимир Зеленский подписал документы, которые предусматривают ответственность владельцев ТЦ и других объектов с большим скоплением людей об ответственности за пренебрежение воздушной тревогой.

Данилов призвал всех украинцев не пренебрегать сигналами тревоги и следовать в укрытие во время срабатывания сирены.

"На одном из заседаний Ставки мы рассматривали вопрос, каким образом сделать так, чтобы была ответственность владельцев ТЦ и других ответственных лиц за то, что сотрудники во время атаки были в опасности. Я могу сказать, что президент уже подписал соответствующие документы о такой ответственности", - сказал секретарь СНБО.