RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В РНБО попередили власників ТЦ про відповідальність за ігнорування тривоги

Фото: Олексій Данілов, секретарь РНБО (president.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Президент України Володимир Зеленський підписав документи, які передбачають відповідальність власників ТЦ та інших об'єктів з великим скупченням людей про відповідальність за нехтування повітряною тривогою.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна.

Данілов закликав усіх українців не нехтувати сигналами тривоги та слідувати в укриття під час спрацювання сирени.

"На одному з засідань Ставки ми розглядали питання, в який спосіб зробити так, щоб була відповідальність власників ТЦ та інших відповідальних осіб за те, що співробітники під час атаки були в небезпеці. Я можу сказати, що президент вже підписав відповідні документи про таку відповідальність" - сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, в Україні почали масово перевіряти торгові центри на предмет безпеки, зокрема дотримання правили поведінки під час повітряної тривоги. Це сталося після ракетного удару в кременчуцький ТЦ "Амстор".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБООлексій Данілов