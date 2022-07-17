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Что происходило в ТЦ Кременчуга после попадания ракеты: видео изнутри

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Кременчуг, Воскресенье 17 июля 2022 13:19
Что происходило в ТЦ Кременчуга после попадания ракеты: видео изнутри Фото: последствия удара по Кременчугу (Полтавская ОВА)
Автор: Наталия Гурковская

Руководитель патрульной полиции Кременчуга Александр Борзенко показал, что происходило внутри ТЦ "Амстор" в понедельник, 27 июня, после того, как в здание попала российская ракета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram начальника полиции.

"65 секунд - жизнь патрульного полицейского - из ада на земле. 27.06.2022. Кременчуг - ТРЦ "Амстор". Нечего здесь говорить. Оркостан - страна фейк - Страна Террорист - Убийца", - подписал кадры он.

Напомним, что 27 июня Россия нанесла ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В здании ТЦ были более тысячи человек.

Как сообщалось, спасатели 2 июля, завершили разбирать завалы торгового центра "Амстор" в Кременчуге. На месте ракетного удара обнаружили 29 фрагментов тел.

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