В СНБО предупредили о мошенниках, которые используют фейковое видео Зеленского

В СНБО предупредили о новой схеме мошенников, которые используют фейкове видео президента Украины Владимира Зеленского для завладения персональными данными украинцев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации .

Видео было опубликовано на фейковой Facebook-странице "Украина 24", которая имела идентичные визуальные признаки с официальной страницей.

На фейковом обращении президента, он якобы просит украинцев оставить персональные данные и номера банковских карт, поскольку "это необходимо для гарантированного получения выплаты в размере 8 000 рублей каждому гражданину, кто провел регистрацию".

"Подобные сообщения и видеоматериалы являются элементами мошеннических схем, направленных на завладение персональными данными и средствами доверчивых граждан", - пишут в СНБО.