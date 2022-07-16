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В РНБО попередили про шахраїв, які використовують фейкове відео Зеленського

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В РНБО попередили про нову схему шахраїв, які використовують фейкове відео президента України Володимира Зеленського для заволодіння персональними даними українців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Відео було опубліковано на фейковій Facebook-сторінці "Україна 24", яка мала ідентичні візуальні ознаки з офіційною сторінкою.

На фейковому зверненні президента, він нібито просить українців залишити персональні дані та номери банківських карт, оскільки "це необхідно для гарантованого отримання виплати у розмірі 8 000 грн кожному громадянинові, хто провів реєстрацію".

"Подібні повідомлення та відеоматеріали є елементами шахрайських схем, спрямованих на заволодіння персональними даними та коштами довірливих громадян", - пишуть в РНБО.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Генштабі відреагували на фейк про те, що "Херсон здали" історією командира танкової роти Дмитра Дозірчого.

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