СНБО предупредил о "дезинформационных кампаниях" из-за кризиса на белорусской границе

Совет национальной безопасности и обороны Украины заявил о неправдивых информационных кампаниях, которые возникают на фоне кризиса мигрантов на границе Беларуси. В ведомстве привели примеры неправдивых и манипуляционных сообщений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

В ведомстве считают, что "мигрантский кризис в Беларуси" сопровождается скоординированной российско-белорусской информационной кампанией. Основные элементы манипулятивной кампании: доминирование в информационном пространстве российско-белорусской точки зрения;

большое количество белорусских представителей государственных и лояльных властям СМИ, в режиме нон-стоп находящихся на месте событий;

распространение большого количества видеороликов в соцсетях, профессионально снятых и отображающих белорусскую позицию;

использование темы пострадавших женщин и детей в освещении "мигрантского кризиса";

распространение информации о наличии на границе со стороны Польши базы НАТО с многотысячным контингентом;

использование в сообщениях вместо термина "мигрант" термина "беженец";

позиционирование роли белорусских властей и силовых ведомств как чисто гуманистических;

фокусировка внимания в сообщениях на "безразличии европейских чиновников и жестокости польских правоохранителей";

позиционирование Украины как основного транзитера нелегальных мигрантов в страны ЕС. Кроме того, в СНБО привели примеры тем и информационных сообщений, которые несут в себе элементы манипуляций или вообще являются абсолютной неправдой. Примеры тем и информационных сообщений: польские пограничники используют перечные баллончики против детей, при этом есть свидетельства, что для подтверждающих съемок при подготовке сюжета детям в глаза пускали сигаретный дым, чтобы вызвать слезотечение и аргументировать это "картинкой";

14 ноября белорусские силовики распространили среди мигрантов информацию, что Германия направила за ними автобусы, которые не пропустили поляки. Целью было спровоцировать прорыв границы;

белорусские власти приютили мигрантов в торгово-логистическом центре, предоставили им горячий чай, сухую одежду, спецназ исключительно доброжелательно относится к беженцам;

польские и литовские пограничники систематически задерживают украинских перевозчиков нелегальных мигрантов на авто с польскими номерами;

18 ноября в Чернобыльской зоне отчуждения задержали группу афганцев и пакистанцев, которых из Украины должны были переправить в ЕС. Сообщение сопровождалось постановочным видео;

отдельные Telegram-каналы после решения СНБО о дополнительных мерах безопасности в связи с миграционным кризисом сообщили, что украинские власти планируют стимулировать расовую неприязнь украинцев к мигрантам с Ближнего Востока.