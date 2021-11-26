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СНБО предупредил о "дезинформационных кампаниях" из-за кризиса на белорусской границе

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Киев, Пятница 26 ноября 2021 14:03
СНБО предупредил о "дезинформационных кампаниях" из-за кризиса на белорусской границе Фото: кризис на белорусской границе (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Совет национальной безопасности и обороны Украины заявил о неправдивых информационных кампаниях, которые возникают на фоне кризиса мигрантов на границе Беларуси. В ведомстве привели примеры неправдивых и манипуляционных сообщений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

В ведомстве считают, что "мигрантский кризис в Беларуси" сопровождается скоординированной российско-белорусской информационной кампанией.

Основные элементы манипулятивной кампании:

  • доминирование в информационном пространстве российско-белорусской точки зрения;
  • большое количество белорусских представителей государственных и лояльных властям СМИ, в режиме нон-стоп находящихся на месте событий;
  • распространение большого количества видеороликов в соцсетях, профессионально снятых и отображающих белорусскую позицию;
  • использование темы пострадавших женщин и детей в освещении "мигрантского кризиса";
  • распространение информации о наличии на границе со стороны Польши базы НАТО с многотысячным контингентом;
  • использование в сообщениях вместо термина "мигрант" термина "беженец";
  • позиционирование роли белорусских властей и силовых ведомств как чисто гуманистических;
  • фокусировка внимания в сообщениях на "безразличии европейских чиновников и жестокости польских правоохранителей";
  • позиционирование Украины как основного транзитера нелегальных мигрантов в страны ЕС.

Кроме того, в СНБО привели примеры тем и информационных сообщений, которые несут в себе элементы манипуляций или вообще являются абсолютной неправдой.

Примеры тем и информационных сообщений:

  • польские пограничники используют перечные баллончики против детей, при этом есть свидетельства, что для подтверждающих съемок при подготовке сюжета детям в глаза пускали сигаретный дым, чтобы вызвать слезотечение и аргументировать это "картинкой";
  • 14 ноября белорусские силовики распространили среди мигрантов информацию, что Германия направила за ними автобусы, которые не пропустили поляки. Целью было спровоцировать прорыв границы;
  • белорусские власти приютили мигрантов в торгово-логистическом центре, предоставили им горячий чай, сухую одежду, спецназ исключительно доброжелательно относится к беженцам;
  • польские и литовские пограничники систематически задерживают украинских перевозчиков нелегальных мигрантов на авто с польскими номерами;
  • 18 ноября в Чернобыльской зоне отчуждения задержали группу афганцев и пакистанцев, которых из Украины должны были переправить в ЕС. Сообщение сопровождалось постановочным видео;
  • отдельные Telegram-каналы после решения СНБО о дополнительных мерах безопасности в связи с миграционным кризисом сообщили, что украинские власти планируют стимулировать расовую неприязнь украинцев к мигрантам с Ближнего Востока.

Напомним, 24 ноября в Совете национальной безопасности и обороны Украины увидели российский след в марше антивакцинаторов, который прошел в Киеве. В ведомстве считают, что акция направлена на максимальное уменьшение уровня вакцинации в Украине.

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