РНБО попередила про "дезінформаційні кампанії" через кризу на білоруському кордоні
Рада національної безпеки і оборони України заявила про неправдиві інформаційні кампанії, які виникають на тлі кризи мігрантів на кордоні Білорусі. У відомстві навели приклади неправдивих і маніпуляційних повідомлень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.
В відомстві вважають, що "мігрантська криза в Білорусі" супроводжується скоординованою російсько-білоруською інформаційною кампанією.
Основні елементи маніпулятивної кампанії:
- домінування в інформаційному просторі російсько-білоруської точки зору;
- велика кількість білоруських представників державних і лояльних владі ЗМІ, в режимі нон-стоп знаходяться на місці подій;
- поширення великої кількості відеороликів в соцмережах, професійно знятих і відображають білоруську позицію;
- використання теми постраждалих жінок і дітей у висвітленні "мігрантської кризи";
- поширення інформації про наявність на кордоні з боку Польщі бази НАТО з багатотисячним контингентом;
- використання в повідомленнях замість терміна "мігрант" терміна "біженець";
- позиціонування ролі білоруської влади і силових відомств як чисто гуманістичних;
- фокусування уваги в повідомленнях на "байдужості європейських чиновників і жорстокості польських правоохоронців";
- позиціонування України як основного транзитера нелегальних мігрантів до країн ЄС.
Крім того, в РНБО навели приклади тем та інформаційних повідомлень, які несуть в собі елементи маніпуляцій або взагалі є абсолютною неправдою.
Приклади тем та інформаційних повідомлень:
- польські прикордонники використовують перцеві балончики проти дітей, при цьому є свідчення, що для підтверджуючих зйомок при підготовці сюжету дітям в очі пускали сигаретний дим, щоб викликати сльозотечу і аргументувати це "картинкою";
- 14 Листопада білоруські силовики поширили серед мігрантів інформацію, що Німеччина направила за ними автобуси, які не пропустили поляки. Метою було спровокувати прорив кордону;
- білоруська влада прихистила мігрантів у торгово-логістичному центрі, надала їм гарячий чай, сухий одяг, спецназ виключно доброзичливо ставиться до біженців;
- польські та литовські прикордонники систематично затримують українських перевізників нелегальних мігрантів на авто з польськими номерами;
- 18 листопада в Чорнобильській зоні відчуження затримали групу афганців і пакистанців, яких з України повинні були переправити в ЄС. Повідомлення супроводжувалося постановочним відео;
- окремі Telegram-канали після рішення РНБО про додаткові заходи безпеки у зв'язку з міграційною кризою повідомили, що українська влада планує стимулювати расову неприязнь українців до мігрантів з Близького Сходу.
Нагадаємо, 24 листопада в Раді національної безпеки і оборони України побачили російський слід у Марші антивакцинаторів, який пройшов в Києві. У відомстві вважають, що акція спрямована на максимальне зменшення рівня вакцинації в Україні.