РНБО попередила про "дезінформаційні кампанії" через кризу на білоруському кордоні

Рада національної безпеки і оборони України заявила про неправдиві інформаційні кампанії, які виникають на тлі кризи мігрантів на кордоні Білорусі. У відомстві навели приклади неправдивих і маніпуляційних повідомлень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

В відомстві вважають, що "мігрантська криза в Білорусі" супроводжується скоординованою російсько-білоруською інформаційною кампанією. Основні елементи маніпулятивної кампанії: домінування в інформаційному просторі російсько-білоруської точки зору;

велика кількість білоруських представників державних і лояльних владі ЗМІ, в режимі нон-стоп знаходяться на місці подій;

поширення великої кількості відеороликів в соцмережах, професійно знятих і відображають білоруську позицію;

використання теми постраждалих жінок і дітей у висвітленні "мігрантської кризи";

поширення інформації про наявність на кордоні з боку Польщі бази НАТО з багатотисячним контингентом;

використання в повідомленнях замість терміна "мігрант" терміна "біженець";

позиціонування ролі білоруської влади і силових відомств як чисто гуманістичних;

фокусування уваги в повідомленнях на "байдужості європейських чиновників і жорстокості польських правоохоронців";

позиціонування України як основного транзитера нелегальних мігрантів до країн ЄС. Крім того, в РНБО навели приклади тем та інформаційних повідомлень, які несуть в собі елементи маніпуляцій або взагалі є абсолютною неправдою. Приклади тем та інформаційних повідомлень: польські прикордонники використовують перцеві балончики проти дітей, при цьому є свідчення, що для підтверджуючих зйомок при підготовці сюжету дітям в очі пускали сигаретний дим, щоб викликати сльозотечу і аргументувати це "картинкою";

14 Листопада білоруські силовики поширили серед мігрантів інформацію, що Німеччина направила за ними автобуси, які не пропустили поляки. Метою було спровокувати прорив кордону;

білоруська влада прихистила мігрантів у торгово-логістичному центрі, надала їм гарячий чай, сухий одяг, спецназ виключно доброзичливо ставиться до біженців;

польські та литовські прикордонники систематично затримують українських перевізників нелегальних мігрантів на авто з польськими номерами;

18 листопада в Чорнобильській зоні відчуження затримали групу афганців і пакистанців, яких з України повинні були переправити в ЄС. Повідомлення супроводжувалося постановочним відео;

окремі Telegram-канали після рішення РНБО про додаткові заходи безпеки у зв'язку з міграційною кризою повідомили, що українська влада планує стимулювати расову неприязнь українців до мігрантів з Близького Сходу.