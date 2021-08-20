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СНБО поручил восстановить усадьбу Барбана в Киеве. И оценить ее снос

Автор: РБК-Украина

На заседании СНБО (Совета национальной безопасности и обороны) приняли решение восстановить разрушенную усадьбу XIX века титулярного советника Александра Барбана в Киеве. И проверить законность ее сноса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента Сергея Никифорова.

"Во-первых, дать оценку сноса усадьбы Барбана. Если там есть криминальный элемент, соответственно, начать расследование. Во-вторых, восстановить разрушенный памятник. И это решение СНБО, которое касается разных уровней - полиции, КГГА, правительства и местных властей по другим регионам Украины", - отметил он.

Напомним, сегодня в Киеве снесли историческую усадьбу, расположенную неподалеку Львовской площади на улице Обсерваторной, полиция открыла уголовное производство.

Минкульт ранее выдавал предписание, которым требовал не сносить здание.

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КиевСНБО