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РНБО доручила відновити садибу Барбана в Києві. Та оцінити її знесення

Автор: РБК-Україна

На засіданні РНБО (Ради національної безпеки і оборони) прийняли рішення відновити зруйновану садибу XIX століття титулярного радника Олександра Барбана в Києві. І перевірити законність її знесення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента Сергія Никифорова.

"По-перше, дати оцінку знесення садиби Барбана. Якщо там є кримінальний елемент, відповідно, почати розслідування. По-друге, відновити зруйнований пам'ятник. І це рішення РНБО, яке стосується різних рівнів-поліції, КМДА, уряду та місцевої влади по інших регіонах України", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні в Києві знесли історичну садибу, розташовану неподалік Львівської площі на вулиці Обсерваторної, поліція відкрила кримінальне провадження.

Мінкульт раніше видавав припис, яким вимагав не зносити будівлю.

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КиївРНБО