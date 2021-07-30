СНБО поручил Кабмину разобраться в состоянии дел в УЗ. Возможны увольнения
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на сегодняшнем заседании рассмотрел состояние дел в "Укрзализныце". Кабмину поручено разобраться с этим и принять в случае необходимости кардинальные решения, вплоть до увольнений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова.
По его словам, на заседании СНБО обратили внимание, что на сегодняшний день процессы в финансово-хозяйственной деятельности и в обеспечении устойчивого функционирования "Укрзализныцы" представляют угрозу национальной безопасности Украины.
"Поэтому СНБО принял протокольное поручение Кабмину разобраться в положении дел (в "Укрзализныце" - ред.) и в случае необходимости принять кардинальные, в том числе кадровые, решения по этому вопросу", - добавил Данилов.
Напомним, Европейская бизнес-ассоциация не поддержала проект приказа Мининфраструктуры Украины относительно повышения тарифов на грузовые железнодорожные перевозки.
Отметим, ранее народный депутат Украины Михаил Цимбалюк заявил, что из-за неэффективного управления, отсутствие реформы и тотальной коррупции "Укрзализныця" теряет миллиарды гривен. Поэтому пока компания не будет реформирована, любое повышение тарифов не улучшит ситуацию на предприятии.