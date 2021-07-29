Система тарифов УЗ требует полного пересмотра, а не точечного повышения, - ЕВА

Европейская бизнес-ассоциация не поддерживает проект приказа Мининфраструктуры Украины относительно повышения тарифов на грузовые железнодорожные перевозки. По мнению ассоциации, повышение себестоимости перевозок будет иметь катастрофические последствия для угольной и энергетической отраслей, но никак не решит проблемы в УЗ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на соответствующее заявление .

"Система тарифов "Укрзализныци" требует комплексного пересмотра, а не точечного повышения. Для этого необходимо осуществить реорганизацию УЗ, что уже предусмотрено в проекте закона "О железнодорожном транспорте", который требует скорейшего принятия", - подчеркивается в заявлении.

По подсчетам ассоциации, повышение тарифов приведет к росту тарифной нагрузки на бизнес в целом на 10,1 млрд грн ежегодно, а расходы предприятий, например, топливно-энергетического комплекса, потенциально вырастут на более чем 30%, или 2 млрд грн ежегодно.

"Такое повышение будет иметь катастрофические последствия для угольной и энергетической отраслей, в которых значительное количество предприятий сейчас убыточны или дотационные и находятся в затруднительном финансовом положении. Существенно пострадает строительная и цементная отрасль", - объясняют в ассоциации.

В ЕВА напоминают: рост тарифов не было предусмотрено Консолидированным финансовым планом "Укрзализныци" на 2021 год и не является обоснованным, а в пояснительной записке к проекту отсутствует расчет себестоимости перевозок по видам грузов.

"Укрзализныця" рассчитывает, в случае внедрения проекта, получить около 10-12 млрд грн совокупно за 2021 и 2022 годы. Однако представители бизнеса убеждены, что эти показатели существенно завышены. Так, часть грузов, для которых планируется индексация (в частности щебень, песок, шлаки, строительные грузы, зерно), переориентируются на автотранспорт. Это, с одной стороны, не даст УЗ получить ожидаемый уровень поступлений. А с другой - существенно увеличит нагрузку на автодороги, в свою очередь потенциально приведет к ухудшению качества дорожного покрытия", - предупреждают в ассоциации.

Там также напомнили, что одной из ключевых проблем "Укрзализныци" является убыточность пассажирских перевозок, в то время как грузовые перевозки являются высокорентабельными.