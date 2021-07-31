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СНБО поручил Кабмину рассмотреть ситуацию в УЗ

Автор: РБК-Украина

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) поручил Кабинету министров разобраться в состоянии дел в акционерном обществе "Укрзализныця" и в случае необходимости принять кадровые решения.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания совета.

"Мы обращаем внимание, что в "Укрзализныце" на сегодняшний день есть опасные с точки зрения нацбезопасности процессы в финансово-хозяйственной деятельности, в обеспечении устойчивого функционирования компании. Поэтому СНБО приняла протокольное поручение к Кабмину разобраться в состоянии дел и в случае необходимости принять кардинальные, в том числе кадровые, решения по этому вопросу", - сказал он.

Напомним, весной этого года Верховная рада создала Временную следственную комиссию (ВСК) по вопросам проверки и оценки состояния АО "Укрзализныця".

Позже председатель ВСК Юлия Гришина заявила о намерении провести детальное расследование деятельности наблюдательного совета и правления компании.

Также сообщалось, что в конце мая глава ВСК Гришина заявила, что в ближайшее время будет объявлен конкурс по отбору новых членов наблюдательного совета и правления "Укрзализныця".

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УкрзализныцяСНБОКабинет Министров Украины