РНБО доручила Кабміну розглянути ситуацію в УЗ

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) доручила Кабінету міністрів розібратися в стані справ в акціонерному товаристві "Укрзалізниця" і в разі необхідності прийняти кадрові рішення.
Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данилов на брифінгу за підсумками засідання Ради.
"Ми звертаємо увагу, що в "Укрзалізниці" сьогодні є небезпечні з точки зору нацбезпеки процеси у фінансово-господарській діяльності, у забезпеченні сталого функціонування компанії. Тому РНБО прийняла протокольне доручення до Кабміну розібратися в стані справ і в разі необхідності прийняти кардинальні, в тому числі кадрові, рішення з цього питання", - сказав він.
Нагадаємо, навесні цього року Верховна рада створила тимчасову слідчу комісію (ТСК) з питань перевірки та оцінки стану АТ "Укрзалізниця".
Пізніше голова ТСК Юлія Гришина заявила про намір провести детальне розслідування діяльності наглядової ради та правління компанії.
Також повідомлялося, що в кінці травня глава ТСК Гришина заявила, що найближчим часом буде оголошено конкурс з відбору нових членів наглядової ради та правління "Укрзалізниця".