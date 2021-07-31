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РНБО доручила Кабміну розглянути ситуацію в УЗ

Автор: РБК-Україна

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) доручила Кабінету міністрів розібратися в стані справ в акціонерному товаристві "Укрзалізниця" і в разі необхідності прийняти кадрові рішення.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данилов на брифінгу за підсумками засідання Ради.

"Ми звертаємо увагу, що в "Укрзалізниці" сьогодні є небезпечні з точки зору нацбезпеки процеси у фінансово-господарській діяльності, у забезпеченні сталого функціонування компанії. Тому РНБО прийняла протокольне доручення до Кабміну розібратися в стані справ і в разі необхідності прийняти кардинальні, в тому числі кадрові, рішення з цього питання", - сказав він.

Нагадаємо, навесні цього року Верховна рада створила тимчасову слідчу комісію (ТСК) з питань перевірки та оцінки стану АТ "Укрзалізниця".

Пізніше голова ТСК Юлія Гришина заявила про намір провести детальне розслідування діяльності наглядової ради та правління компанії.

Також повідомлялося, що в кінці травня глава ТСК Гришина заявила, що найближчим часом буде оголошено конкурс з відбору нових членів наглядової ради та правління "Укрзалізниця".

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