"Укрзализныця" не выполняет свои функции перевозчика, - ВСК

Состояние АО "Укрзализныця" сегодня не позволяет ей в полной мере выполнять свои основные задачи. Парламентская Временная следственная комиссия по "Укрзализныце" предложила Кабинету министров изменить кадровую политику.

"Состояние, в котором сейчас оказалась УЗ, уже не позволяет ей в полной мере выполнять свои основные задачи. В последние годы железная дорога не способна перевозить всех желающих путешествовать по железной дороге пассажиров. Не способна она перевезти и все грузы, транспортировка которых нужна для экономики и обороноспособности государства. Если сейчас в работу не включится вся вертикаль власти, которая несет ответственность за работу государственного стратегического предприятия - последствия будут катастрофическими", - заявила Гришина.

По ее словам, пассажирские перевозки УЗ постоянно сокращаются, а это значит, что теряется мобильность населения. Сейчас даже нет возможности вернуть объемы перевозок до уровня 2019 года. Прогнозы экспертов ВСК на этот год также печальные - пассажироперевозки будут не более 65% от уровня 2019 г.

Кроме того, за последние 5 лет падают даже пригородные перевозки - более чем на 52%. Сокращаются и грузоперевозки, а это свидетельствует о другой проблеме - увеличивается количество грузовых перевозок автотранспортом.

"Если говорить о конкуренции с дорогами, в 2019-2020 годах грузооборот на УЗ и на дорогах почти сравнялся. Такого никогда не было. На дорогах был потерян весовой контроль и аграрный бизнес перешел на дороги - там, где дешевле. И параллельно УЗ не справлялась, увеличивались сроки доставки грузов и с точки зрения услуги она стала менее конкурентоспособной", - сказал присутствующий на заседании министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Еще одна проблема нацперевозчика-низкие зарплаты и сокращение работников.

"В отрасли является нормой зарплаты в 5-6 тысяч гривен, квалифицированные работники массово уходят из УЗ. Такие действия правления УЗ и наблюдательного совета привели к увольнению 169 тыс. (55%) преимущественно квалифицированных работников - в частности тех профессий, которые обеспечивают перевозочный процесс", - отметила председатель ВСК.

В критическом состоянии находится также инфраструктура и подвижной состав. Как показывает анализ ВСК, начиная с 2016 г. АО "Укрзализныця" финансирует ремонт переданных ему основных фондов почти втрое меньше нормативной потребности, искусственно сокращает операционные расходы.

Таким образом, правление и наблюдательный совет, Мининфраструктуры ежегодно подают на утверждение правительства заниженные на 63% плановые расходы на ремонт основных фондов, чем системно и сознательно уничтожают эксплуатационные возможности инфраструктуры.

"Таким образом, путем обмана системная многолетняя деградация и упадок стратегической для государства отрасли выдавались за благополучие и развитие", - заключает Юлия Гришина.

В ВСК констатируют, что все реформы в УЗ сведены к плодам ненужных департаментов и филиалов, раздуванию управленческого штата и смене вывесок. Программа реформирования железнодорожной отрасли полностью провалена и это срочно нужно исправлять, заявили в комиссии.