В СНБО подтвердили, что мобильные крематории оккупантов предназначались для гражданских

Мобильные крематории, которые российские оккупанты привозят с собой, используют не для утилизации тел погибших солдат. Таким образом военные пытаются скрыть преступления против гражданского населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Отмечается, что российские оккупанты провозят с собой на территорию Украины крематорий Инсинератор ИН-50.1 К. Он предназначен для утилизации человеческих останков. Таким образом России удавалось в течение долгого периода скрывать реальные потери.

Однако оказалось, что российские военные также используют мобильные крематории для сокрытия преступлений против мирных жителей.

"На самом деле, чтобы скрыть следы военных преступлений, российская армия планировала сжигать тела погибших гражданских лиц. Метод КГБ: "нет тела - нет дела". Под натиском ВСУ, спешно убегая из Киевской области, оккупанты оставили трупы российских солдат и тела замученных украинских граждан. Весь мир увидел задокументированы преступления "русского мира"", - говорится в сообщении.