У Зеленского заявили, что Россия планировала геноцид в Украине
Россия планировала геноцид в Украине. Российские оккупанты хотели скрыть военные преступления с помощью мобильных крематориев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.
"Российские солдаты заходили в Украину с военным оркестром и колоннами Росгвардии. Но за ними всегда следовали мобильные крематории", - написал в Twitter Подоляк.
Он задался вопросом: зачем россияне брали с собой в Украину мобильные крематории? По его словам, теперь стало понятно для чего - чтобы скрыть военные преступления.
"Это не ошибка исполнителя. Это спланированный геноцид", - подытожил советник главы ОП.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что за совершенные в Украине военные преступления должен ответить не только Владимир Путин.
Отметим, международная правозащитная организация Human Rights Watch начала документировать военные преступления, совершенные российскими оккупантами в Украине.
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