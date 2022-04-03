У Зеленского заявили, что Россия планировала геноцид в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка .

"Российские солдаты заходили в Украину с военным оркестром и колоннами Росгвардии. Но за ними всегда следовали мобильные крематории", - написал в Twitter Подоляк.

Он задался вопросом: зачем россияне брали с собой в Украину мобильные крематории? По его словам, теперь стало понятно для чего - чтобы скрыть военные преступления.

"Это не ошибка исполнителя. Это спланированный геноцид", - подытожил советник главы ОП.