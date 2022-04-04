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В РНБО підтвердили, що мобільні крематорії окупантів призначалися для цивільних

Фото: окупанти використовують мобльні крематорії для приховування злочинів (obozrevatel_com)
Автор: Наталія Юрченко

Мобільні крематорії, які російські окупанти привозять з собою, використовують не для утилізації тіл загиблих солдатів. Таким чином військові намагаються приховати злочини проти цивільного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

Зазначається, що російські окупанти провозять з собою на територі. України крематорій Інсинератор ИН-50.1К. Він призначений для утилізації людських залишків. Таким чином Росії вдавалося протягом довгого періоду приховувати реальні втрати.

Проте виявилося, що російські військові також використовують мобільні крематорії для приховування злочинів проти мирних жителів.

"Насправді, щоб приховати сліди військових злочинів, російська армія планувала спалювати тіла загиблих цивільних осіб. Метод КДБ: "нет тела - нет дела". Під натиском ЗСУ, поспіхом втікаючи з Київської області, окупанти залишили трупи російських солдатів та тіла закатованих українських громадян. Увесь світ побачив задокументовані злочини "русского мира"", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи звірства окупантів у Бучі та Ірпені, заявив, що російські війська везли в Україну мобільні крематорії, щоб приховати сліди своїх злочинів.

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