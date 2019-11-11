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В СНБО назвали первый шаг для реинтеграции Донбасса

Новости » Политика     11.11.2019 - 16:28
В СНБО назвали первый шаг для реинтеграции Донбасса
Фото: Сергей Сивохо (facebook.com/sivokho)

В СНБО выступают за упрощение процедур пересечения КПВВ

Первым шагом на пути к реинтеграции оккупированного Донбасса должно стать упрощение процедуры пересечения контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ). Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо.

По его словам, упрощение режима пересечения КПВВ должно стать реальными шагами для реинтеграции Донбасса.

"Мы много говорим о единстве, но на КПВВ равенство и единство отходят на второй план. Особый режим пропуска, подтверждение личности, необходимый перечень каких-либо предметов, разрешенных для перевозки, - это все давит на человека", - подчеркнул Сивохо.

Он также отметил, что вопросы безопасности важны на линии разграничения.

"Но в борьбе за возвращение территорий мы можем потерять людей. Это люди, которых мы уже практически теряем, туго "закручивая гайки" в некоторых процедурах", - добавил Сивохо.

Напомним, ранее Сивохо заявлял, что украинская сторона проводит замеры электоральных настроений на оккупированных территориях Донбасса.

Отметим, в октябре президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров рассмотреть упрощение процедуры перемещения граждан и товаров через линию разграничения на Донбассе.

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