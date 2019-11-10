Сивохо сомневается в правдивости соцопроса жителей ОРДЛО

Фото: Сергей Сивохо (facebook.com/pg/sivokho)

Советник секретаря СНБО убежден, что опрос проводился дистанционно, или с согласия "властей ЛДНР" и был отредактирован

Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо сомневается в правдивости опубликованных 9 ноября данных соцопроса на оккупированных территориях Донбасса. Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Сивохо.

Он считает, что опрос проводился дистанционно, или с согласия "властей ЛДНР" и был отредактированн.

"Все, кто в теме, знают, что опросить face-to-face 1600 респондентов по структурированной анкете в домохозяйствах и не пообщаться потом с "МГБ" непризнанных республик невозможно Соответственно, либо этот опрос проводился дистанционно, что умаляет его значимость, либо он был согласован с представителями власти т.н. ЛДНР, а значит, отредактирован в нужном ключе", - написал Сивохо.

Советник секретаря СНБО отметил, что исследование появилось сразу после заявления "Голоса" о выходе из Минского процесса и "замораживания" неподконтрольных территорий.

"Очевидно, что кому-то очень не хочется мира и возвращения украинских территорий. А в случае с выходом из минского процесса - выиграет только Россия, которая сможет наконец избавиться от санкций и продолжить активнее "заниматься" "брошенными" Украиной территориями", - отметил Сивохо.

"Но, уверен, ничего у них не выйдет. Мирный процесс необратим и сегодняшнее разведение войск в Петровском этому подтверждение",- добавил он.

Напомним, на территории оккупированного Донбасса с 7 по 31 октября 2019 года было проведен социологический опрос, участие в котором приняли 1606 человек: 800 - в неподконтрольной части Луганской области и 806 - в непідконтрольній части Донецкой области. Для расчета выборки были использованы официальные статистические данные 2014 года, скорректироваными с учетом существующих демографических данных ВПЧ, которые оставили неподконтрольные территории. Как сообщается, интервью face-to-face проводились в домохозяйствах респондентов по структурированным анкетам.