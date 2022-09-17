ua ru
Сб, 17 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В СНБО отреагировали на заявление Путина, что в Украине воюет только часть российской армии

Новина українською →
Украина, Суббота 17 сентября 2022 18:02
В СНБО отреагировали на заявление Путина, что в Украине воюет только часть российской армии Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине отреагировали на заявление президента РФ Владимира Путина, в Украине находится не вся армия России, а только ее "контрактная часть".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу секретаря СНБО Украины Алексея Данилова.

"РФ действительно воюет не всей армией, а лишь уцелевшей частью", - заявил секретарь СНБО.

Таким образом, секретарь СНБО ответил президенту Путину на его вчерашнее заявление, что в Украине воюет лишь часть российской армии.

"Работаем дальше!", - заявил Данилов.

Напомним, что вчера Путин назвал "предупреждением" недавние ракетные удары по Украине.

Также, по информации Генштаба, украинские военные уже ликвидировали около 54 250 российских солдат с начала вторжения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Алексей Данилов Война в Украине
NEWS
Сбитый самолет и 200 убитых оккупантов: Генштаб обновил потери россиян
Сбитый самолет и 200 убитых оккупантов: Генштаб обновил потери россиян
DAILY
Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники