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В РНБО відреагували на заяву Путіна, що в Україні воює лише частина російської армії

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Україна, Субота 17 вересня 2022 18:02
В РНБО відреагували на заяву Путіна, що в Україні воює лише частина російської армії Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні відреагували на заяву президента РФ Володимира Путіна, в Україні перебуває не вся армія Росії, а лише її "контрактна частина".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку секретаря РНБО України Олексія Данілова.

"РФ дійсно воює не всією армією, а лише частиною яка вціліла", - заявив секретар РНБО.

Таким чином секретар РНБО відповів президенту Путіну на його вчорашню заяву, що в Україні воює лише частина російської армії.

"Працюємо далі!", - заявив Данілов.

Нагадаємо, що вчора Путін назвав "попередженням" нещодавні ракетні удари по Україні.

Також, за інформацією Генштабу, українські військові вже ліквідували близько 54250 російських солдатів від початку вторгнення.

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