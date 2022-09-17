В РНБО відреагували на заяву Путіна, що в Україні воює лише частина російської армії

В Україні відреагували на заяву президента РФ Володимира Путіна, в Україні перебуває не вся армія Росії, а лише її "контрактна частина".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку секретаря РНБО України Олексія Данілова.

Таким чином секретар РНБО відповів президенту Путіну на його вчорашню заяву, що в Україні воює лише частина російської армії.

"РФ дійсно воює не всією армією, а лише частиною яка вціліла", - заявив секретар РНБО.

Нагадаємо, що вчора Путін назвав "попередженням" нещодавні ракетні удари по Україні.

Також, за інформацією Генштабу, українські військові вже ліквідували близько 54250 російських солдатів від початку вторгнення.

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