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В СНБО опровергли ряд фейков россиян об Интернациональном легионе

Иллюстративное фото: в СНБО опровергли ряд фейков россиян про Интернациональный легион (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские пропагандистские СМИ начали массово распространять фейки, связанные с Интернациональным легионом теробороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Отмечается, что россияне разместили в СМИ статью о Интернациональном легионе. Главным источником материала стало интервью у десяти анонимных “волонтеров”.

В ЦПД сформировали список главных фейков, упомянутых в статье россиян:

  • в начале войны иностранцев использовали как живой щит;
  • иностранцев без боевого опыта сразу отправляли на передовую;
  • большинство ранений украинские и иностранные военные получают из-за "дружественного огня";
  • военные не получают обещанного оружия из-за коррупции польских и украинских чиновников;
  • большинство украинских военных - "нацисты".

Стоит заметить, что в Интернациональный легион по состоянию на начало июня уже вступили граждане более 55 стран.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов опроверг фейк оккупантов о добровольческих батальонах.

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