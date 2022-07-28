В РНБО спростували низку фейків росіян про Інтернаціональний легіон

Російські пропагандистські ЗМІ почали масово поширювати фейки, пов'язані з Інтернаціональним легіоном тероборони України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.
Відзначається, що росіяни розмістили в ЗМІ статтю про інтернаціональний легіон. Головним джерелом матеріалу стало інтерв'ю у десяти анонімних "волонтерів".
У ЦПД сформували список головних фейків, згаданих у статті росіян:
Варто зауважити, що в інтернаціональний легіон станом на початок червня вже вступили громадяни понад 55 країн.
Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов спростував фейк окупантів про добровольчі батальйони.
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