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В РНБО спростували низку фейків росіян про Інтернаціональний легіон

Ілюстративне фото: у РНБО спростували низку фейків росіян про Інтернаціональний легіон (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські пропагандистські ЗМІ почали масово поширювати фейки, пов'язані з Інтернаціональним легіоном тероборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

Відзначається, що росіяни розмістили в ЗМІ статтю про інтернаціональний легіон. Головним джерелом матеріалу стало інтерв'ю у десяти анонімних "волонтерів".

У ЦПД сформували список головних фейків, згаданих у статті росіян:

  • на початку війни іноземців використовували як живий щит;
  • іноземців без бойового досвіду відразу відправляли на передову;
  • більшість поранень українські та іноземні військові отримують через "дружній вогонь";
  • військові не отримують обіцяної зброї через корупцію польських та українських чиновників;
  • більшість українських військових - "нацисти".

Варто зауважити, що в інтернаціональний легіон станом на початок червня вже вступили громадяни понад 55 країн.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов спростував фейк окупантів про добровольчі батальйони.

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РНБОфейкиВійна Росії проти України