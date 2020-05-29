В СНБО опровергли обвинения в блокировке импорта медизделий из Европы

Заместитель Секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Соловьев отрицает информацию о якобы "попытках заблокировать действие в Украине сертификатов соответствия европейских производителей медицинских изделий".

Об этом сообщает пресс-служба СНБО, передает РБК-Украина.

Так, по его словам, одним из факторов, которые могут нанести значительный вред жизни и здоровью пациентов, является поступление на отечественный рынок импортных изделий медицинского назначения, медпрепаратов, оборудования, средств индивидуальной защиты др, эффективность и безопасность которых не подтверждена действующими сертификатами.

Заместитель секретаря Совета подчеркнул, что в последнее время через жесткие карантинные меры, которые были введены европейскими странами, в частности, прекращение авиасообщения, европейские нотифицированные органы аннулируют или приостанавливают сертификаты соответствия на медицинские изделия, которые позволяли их использование, из-за невозможности проведения процедуры аудита.

"Из-за ситуации, что сложилась, Аппарат СНБО Украины проанализировал состояние дел в вопросах признания результатов оценки соответствия медицинских изделий, проведенные за пределами Украины. За использование оборудования и медицинских изделий, сертификаты которых отменены соответствующими европейскими нотифицированными органами, возникла реальная угроза жизни и здоровью наших граждан", - сказал Соловьев.

По его словам, согласно результатам проведенной работы выяснено, что часть аккредитованных национальных назначенных органов по оценке соответствия медицинских изделий выдавали сертификаты с применением процедуры признания без проведения аудита производителя.

"Кроме этого, отсутствует механизм, который бы обязывал европейские нотифицированные органы предоставлять информацию о прекращении действия выданных ими сертификатов и сообщать о причинах таких действий, что может привести к импорту в Украину и закупки за бюджетные средства несоответствующих медицинских изделий негарантированного качества. Из-за аннулирования этих сертификатов ни производители, ни органы, осуществляющие сертификацию, не несут ответственности за качество и безопасность изделий медицинского назначения, которые поставляются в Украину", - добавил заместитель секретаря СНБО Украины.

Напомним, ранее заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) обвинили в попытке заблокировать действие в Украине сертификатов соответствия европейских производителей медицинских изделий.

Ранее об "интересе" Соловьева в этой сфере заявляла народный депутат Александра Устинова, которая также обвинили его заместителя Инну Демченко в создании фиктивной компании на рынке медизделий.