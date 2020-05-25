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Замсекретаря СНБО обвинили в блокировке импорта медизделий из Европы

Новости » Политика     25.05.2020 - 11:49
Замсекретаря СНБО обвинили в блокировке импорта медизделий из Европы
Фото: Алексей Соловьев (delo.ua)

В частности, речь идет о сертификатах на медизделия "без выезда на производство"

Заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) подозревают в попытке заблокировать действие в Украине сертификатов соответствия европейских производителей медицинских изделий.

Об этом говорится в расследовании Delo.ua, передает РБК-Украина.

Согласно опубликованным документам, по требованию СНБО под предлогом борьбы с COVID-19 Гослекслужба собирает с органов оценки соответствия информацию о сертификатах соответствия на медицинские изделия.

Как утверждает издание, информацию собирают избирательно - только о тех, которые выданы европейским производителям без дублирования украинской стороной аудита их заводов (путем признания европейских оценок). Отмечается, что такая продукция на украинском рынке продается дешевле.

В частности, речь идет о сертификатах на медизделия "без выезда на производство". Такие сертификаты оформляются в рамках признания результатов оценки соответствия.

Курирует в СНБО медицинское направление чиновник времен Виктора Януковича - замсекретаря Алексей Соловьев, которого назначили на эту должность в феврале 2020 года.

До 2014 года Соловьев был главой Гослекслужбы. Его также связывают с экс-министром здравоохранения Раисой Богатыревой и Алексеем Азаровым (сыном беголого экс-премьера Николая Азарова). В парламенте прошлого созыва был помощником народного депутата от "Оппоблока" Татьяны Бахтеевой.

По данным журналистов, Соловьев может быть связан с частными фирмами, которые работают на рынке по выдаче сертификатов соответствия медизделий: ООО "Укрмедсерт" и ООО "Украинский центр медицинской сертификации и прогнозирования" ("УЦМСП"). Эти фирмы также связаны с экс-чиновниками Гослекслужбы - Инной Демченко и Иваном Бавыкиным. Демченко до 2014 года была заместителем Соловьева.

Согласно расследованию, "Укрмедсерт" и "УЦМСП" учредили Ассоциацию органов по оценке соответствия медицинских изделий, которую возглавляет Иван Бавыкин. Согласно опубликованным документам, Ассоциация лоббирует в госорганах запрет на проведения оценки соответствия медизделий Техрегламентам путем признания (без выезда на производство).

Напомним, ранее об интересе Соловьева и Демченко в этой сфере заявляла народный депутат Александра Устинова, которая также обвинили его заместителя Инну Демченко в создании фиктивной компании на рынке медизделий.

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Автор: Александра Диденко

Теги Новости Украины СНБОЕвропазакупка лекарств
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