У РНБО спростували звинувачення у блокуванні імпорту медвиробів з Європи

Заступник Секретаря ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Олексій Соловйов заперечує інформацію про нібито "спробу заблокувати дію в Україні сертифікатів відповідності європейських виробників медичних виробів".

Про це повідомляє прес-служба РНБО, передає РБК-Україна.

Так, за його словами, одним з факторів, які можуть завдати значної шкоди життю і здоров’ю пацієнтів, є надходження на вітчизняний ринок імпортних виробів медичного призначення, медпрепаратів, обладнання, засобів індивідуального захисту тощо, ефективність та безпека яких не підтверджена чинними сертифікатами.

Заступник секретаря Ради підкреслив, що останнім часом через жорсткі карантинні заходи, що були запроваджені європейськими країнами, зокрема, припинення авіасполучення, європейські нотифіковані органи анулюють або призупиняють сертифікати відповідності на медичні вироби, які дозволяли їх використання, через неможливість проведення процедури аудиту.

"Через ситуацію, що склалася, Апарат РНБО України проаналізував стан справ у питаннях визнання результатів оцінки відповідності медичних виробів, що були проведені за межами України. Через використання обладнання та медичних виробів, сертифікати яких скасовано відповідними європейськими нотифікованими органами, виникла реальна загроза життю і здоров’ю наших громадян", - сказав Соловйов.

За його словами, відповідно до результатів проведеної роботи з’ясовано, що частина національних акредитованих та призначених органів з оцінки відповідності медичних виробів видавали сертифікати із застосуванням процедури визнання без проведення аудиту виробника.

"Окрім цього, відсутній механізм, який би зобов’язував європейські нотифіковані органи надавати інформацію про припинення дії виданих ними сертифікатів та повідомляти про причини таких дій, що може призвести до імпорту в Україну та закупівлі за бюджетні кошти невідповідних медичних виробів негарантованої якості. Через анулювання цих сертифікатів ані виробники, ані органи, які здійснюють сертифікацію, не несуть відповідальності за якість і безпеку виробів медичного призначення, які поставляються в Україну", - додав заступник секретаря РНБО України.

Нагадаємо, раніше заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) звинуватили у спробі заблокувати дію в Україні сертифікатів відповідності європейських виробників медичних виробів.

Раніше про "інтерес" Соловйова в цій сфері заявляла народний депутат Олександра Устінова, яка також звинуватили його заступника Інну Демченко у створенні фіктивної компанії на ринку медвиробів.