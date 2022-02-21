В СНБО опровергли обстрел пограничного пункта в Ростовской области

Данилов отметил, что подобными сообщениям Россия пытается спровоцировать Украину на активные действия.

"Мы не ведем эти обстрелы, мы к ним не имеем никакого отношения. Мы предупреждали и сейчас предупреждаем, что они могут фантазировать сколько угодно, они могут делать что угодно, и мы к этому готовы, более того, к этому готов мир. Желание РФ спровоцировать нас на активные действия не выйдет", - заявил секретарь СНБО.