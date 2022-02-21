У РНБО спростували обстріл прикордонного пункту в Ростовській області

Секретар РНБО Олексій Данилов спростував заяву ФСБ Росії про обстріл прикордонного пункту в Ростовській області. Він заявив, що це чергова провокація російських спецслужб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час брифінгу.
Данилов зазначив, що подібними повідомленнями Росія намагається спровокувати Україну на активні дії.
"Ми не ведемо ці обстріли, ми до них не маємо ніякого відношення. Ми попереджали і зараз попереджаємо, що вони можуть фантазувати скільки завгодно, вони можуть робити що завгодно, і ми до цього готові, більш того, до цього готовий світ. Бажання РФ спровокувати нас на активні дії не вийде", - заявив Секретар РНБО.
Як повідомляло РБК-Україна раніше, 21 лютого ФСБ Росії заявила, що Україна обстріляла прикордонний пункт у Ростовській області.
Також відзначимо, що з початку доби російські окупанти 21 раз порушили режим "тиші" на Донбасі.