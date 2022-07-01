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СНБО опроверг очередной фейк России о вручении повесток женщинам

Фото: СНБО опроверг очередной фейк России о вручении повесток женщинам (facebook com NATO)
Автор: Елизавета Драбкина

СНБО опровергает информацию, которую распространили пророссийские медиа о вручении повестки женщине в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram.

Пророссийские Telegram-каналы распространили изображение фейковой повестки, которую якобы вручили женщине.

На фото можно увидеть орфографические ошибки, которые допустили пропагандисты, не знающие украинского языка.

Добавим, что постановка женщин на учет должна начаться с 1 октября 2022 года. В таком случае женщина становится военнообязанной и находится в запасе ВСУ, Нацгвардии или других военных формирований.

Напомним, РБК-Украина объясняло, как действует приказ о воинском учете женщин в условиях военного положения.

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