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РНБО спростувало черговий фейк Росії про вручення повісток жінкам

Фото: РНБО спростувало черговий фейк Росії про вручення повісток жінкам (facebook com NATO)
Автор: Єлизавета Драбкіна

РНБО спростовує інформацію, яку поширили проросійські медіа про вручення повістки жінці в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО в Telegram.

Проросійські Telegram-канали поширили зображення фейкової повістки, яку нібито вручили жінці.

На фото можна побачити орфографічні помилки, яких припустилися пропагандисти, що не знають української мови.

Додамо, що взяття жінок на облік має розпочатися з 1 жовтня 2022 року. В такому разі жінка стає військовозобов'язаною та перебуває у запасі ЗСУ, Нацгвардії чи інших військових формувань.

Нагадаємо, РБК-Україна пояснювало, як діє наказ про військовий облік жінок в умовах воєнного стану.

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РНБОфейкиВійна Росії проти України