РНБО спростувало черговий фейк Росії про вручення повісток жінкам

РНБО спростовує інформацію, яку поширили проросійські медіа про вручення повістки жінці в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО в Telegram.
На фото можна побачити орфографічні помилки, яких припустилися пропагандисти, що не знають української мови.
Додамо, що взяття жінок на облік має розпочатися з 1 жовтня 2022 року. В такому разі жінка стає військовозобов'язаною та перебуває у запасі ЗСУ, Нацгвардії чи інших військових формувань.
Нагадаємо, РБК-Україна пояснювало, як діє наказ про військовий облік жінок в умовах воєнного стану.
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