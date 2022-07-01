ru ua
Пт, 01 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

СНБО опроверг очередной фейк России о вручении повесток женщинам

Новина українською →
Украина, Пятница 01 июля 2022 21:34
СНБО опроверг очередной фейк России о вручении повесток женщинам Фото: СНБО опроверг очередной фейк России о вручении повесток женщинам (facebook com NATO)
Автор: Елизавета Драбкина

СНБО опровергает информацию, которую распространили пророссийские медиа о вручении повестки женщине в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram.

СНБО опроверг очередной фейк России о вручении повесток женщинамПророссийские Telegram-каналы распространили изображение фейковой повестки, которую якобы вручили женщине.

На фото можно увидеть орфографические ошибки, которые допустили пропагандисты, не знающие украинского языка.

Добавим, что постановка женщин на учет должна начаться с 1 октября 2022 года. В таком случае женщина становится военнообязанной и находится в запасе ВСУ, Нацгвардии или других военных формирований.

Напомним, РБК-Украина объясняло, как действует приказ о воинском учете женщин в условиях военного положения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБО фейки Война России против Украины
NEWS
Визовый режим с РФ и платная растаможка: что изменится с 1 июля
Визовый режим с РФ и платная растаможка: что изменится с 1 июля
DAILY
Олег Синегубов: Мы готовы к вероятным новым попыткам наступления на Харьков
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олег Синегубов: Мы готовы к вероятным новым попыткам наступления на Харьков