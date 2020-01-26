В Украине создана группа по противодействию распространению коронавируса

Фото: Алексей Данилов (Виталий Носач/РБК-Украина)

При аппарате СНБО создана оперативная группа по вопросам мониторинга и анализа ситуации

При аппарате Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины с 20 января создана оперативная группа по вопросам мониторинга и анализа ситуации относительно распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что ситуация с распространением нового коронавируса находится на постоянном контроле, и аппарат СНБО Украины владеет в полном объеме всей необходимой информацией по этому вопросу.

По его словам, мониторинг распространения нового коронавируса осуществляется в отношении стран Азии, Европы, США и стран СНГ, с которыми Украина имеет общую границу.

В частности, в круглосуточном режиме анализируются и изучаются меры, принимаемые органами власти иностранных государств для предотвращения дальнейшего распространения вируса, и статистика случаев пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Украинские органы власти реализуют плановые мероприятия по недопущению распространения коронавируса.

Напомним, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что в Украине по состоянию на 26 января не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом. По ее словам, сейчас в Украине не зафиксировано случаев заражения этим вирусом. Выявленные случаи, о которых сообщали СМИ, были обычным гриппом.

Ранее РБК-Украина писало, что в аэропорту "Борисполь" с 26 января пассажиры на прямых авиарейсах из Китая будут проходить температурный скрининг в связи со вспышкой коронавируса.