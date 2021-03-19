СНБО объявила санкции против компаний в сфере пользования недрами: список

Против 19 компаний, которые работают в сфере пользования недрами введены санкции. Санкции начинают действовать с сегодняшнего дня.
Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов
"Принято решение относительно санкций именно в контексте недропользования", - заявил Данилов, озвучив список подсанкционных компаний.
"В отношении этих 19 компаний применен максимальный вид санкций, которые может применить наша страна", - подчеркнул Данилов.
Отметим, на этом же заседании Совет нацбезопасности и обороны принял новый пакет санкций против бывших высокопоставленных чиновников и правоохранителей-предателей. Санкции ввели, в частности, против президента- беглеца Виктора Януковича и экс-премьера Николая Азарова.