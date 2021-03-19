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СНБО объявила санкции против компаний в сфере пользования недрами: список

Автор: Андрей Василюк

Против 19 компаний, которые работают в сфере пользования недрами введены санкции. Санкции начинают действовать с сегодняшнего дня.

Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов

"Принято решение относительно санкций именно в контексте недропользования", - заявил Данилов, озвучив список подсанкционных компаний.

Санкции введены против следующих компаний:

  1. Гео коннект
  2. Глобал гео Инвест
  3. Транс сет гео
  4. Гео пост
  5. Гео вертикаль
  6. Гео таргент
  7. Надра прайд
  8. Гео форс ойл
  9. Гео Стенс
  10. Надра Вест групп
  11. Бест оил компани
  12. Надрапростир
  13. Инфо гео тренд
  14. Эджейн марко
  15. Эко газ альянс
  16. Эпивал энерджи
  17. Юнолит оил
  18. Профи нефт
  19. Бест гео тех

"В отношении этих 19 компаний применен максимальный вид санкций, которые может применить наша страна", - подчеркнул Данилов.

Отметим, на этом же заседании Совет нацбезопасности и обороны принял новый пакет санкций против бывших высокопоставленных чиновников и правоохранителей-предателей. Санкции ввели, в частности, против президента- беглеца Виктора Януковича и экс-премьера Николая Азарова.

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