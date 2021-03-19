РНБО оголосила санкції проти компаній в сфері користування надрами: список

Проти 19 компаній, які працюють у сфері користування надрами запроваджуються санкції. Санкції починають діяти відсьогодні.
Про це на брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов
"Прийняте рішення стосовно санкцій саме в контексті надрокористування", - заявив Данілов, озвучивши список підсанкційних компаній.
"Стосовно цих 19 компаній застосований максимальний вид санкцій, які може застосувати наша країна", - наголосив Данілов.
Як пізніше у п'ятницю ввечері пояснив Володимир Зеленський, санкції щодо цих компаній застосовані через те, що правоохоронці встановили факт отримання ними ліцензій за заниженими цінами. Цим вони завдали державі великих збитків.
"Згідно з Конституцією України, надра є власністю усього народу України. Часи, коли існував список осіб, які вважалися "українським народом" і які можуть володіти і користуватися надрами, закінчилися" - наголосив президент
Нагадаємо, раніше голова Служби безпеки України Іван Баканов рекомендував Раді нацбезпеки та оборони запровадити економічні санкції до низки колишніх високопосадовців та осіб, які сприяють зміцненню окупації Криму та Донбасу. Зокрема, ввести санкції проти Віктора Януковича та Миколи Азарова.