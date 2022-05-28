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В СНБО объяснили, следует ли ожидать роста цены на газ для населения

Фото: цена на газ в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Цена на голубое топливо для населения не изменится. В Совете национальной безопасности отреагировали на очередной фейк российской пропаганды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центра противодействия дезинформации.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" удерживает цену на газ в рамках годового тарифного плана "Фиксированный". Такое решение было принято из-за военного положения", - говорится в сообщении.

В СНБО отметили, что цена газа составляет 7,96 грн/куб. м с НДС, без стоимости распределения (поставки), а договоры будут автоматически продлены.

Кроме того, в Центре напомнили, что 10 мая правительство одобрило проект закона Украины "Об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения в течение действия военного положения и последующего восстановления". Законопроект предусматривает введение моратория на повышение цен на газ и тарифов на тепловую энергию и сопутствующие услуги.

"На платежках украинцев это не скажется", - цитирует ЦПД заявление НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, Кабинет министров внес изменения в Положение о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов. Это даст возможность сохранить цены на газ для населения на уровне около 8 гривен за кубометр до 1 октября.

Как сообщалось, ранее в СНБО заявили, что дефицита соли в Украине не будет, даже учитывая остановку завода "Артемсоль". Однако ее стоимость искусственно завышают на рынке из-за большого спроса и ажиотажа.

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