В СНБО объяснили, следует ли ожидать роста цены на газ для населения

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" удерживает цену на газ в рамках годового тарифного плана "Фиксированный". Такое решение было принято из-за военного положения", - говорится в сообщении.

В СНБО отметили, что цена газа составляет 7,96 грн/куб. м с НДС, без стоимости распределения (поставки), а договоры будут автоматически продлены.

Кроме того, в Центре напомнили, что 10 мая правительство одобрило проект закона Украины "Об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения в течение действия военного положения и последующего восстановления". Законопроект предусматривает введение моратория на повышение цен на газ и тарифов на тепловую энергию и сопутствующие услуги.

"На платежках украинцев это не скажется", - цитирует ЦПД заявление НАК "Нафтогаз Украины".