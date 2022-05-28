В РНБО пояснили, чи слід чекати зростання ціни на газ для населення

"Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" утримує ціну на газ у межах річного тарифного плану "Фіксований". Таке рішення було ухвалене через воєнний стан", - йдеться в повідомленні.

В РНБО зазначили, що ціна на газ становить 7,96 грн/куб. м з ПДВ, без вартості розподілу (постачання), а договори будуть автоматично продовжені.

Крім того, в Центрі нагадали, що 10 травня уряд схвалив проект закону України "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення". Законопроект передбачає запровадження мораторію на підвищення цін на природний газ і тарифів на теплову енергію та супутні послуги.

"На платіжках українців це не позначиться", - цитує ЦПД заяву НАК "Нафтогаз України".