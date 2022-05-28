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В СНБО назвали настоящую причину скачка цен на соль в Украине

Новина українською →
Украина, Суббота 28 мая 2022 11:44
В СНБО назвали настоящую причину скачка цен на соль в Украине Фото: в СНБО назвали причину подорожания соли (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Дефицита соли в Украине не будет, даже учитывая остановку завода "Артемсоль". Однако ее стоимость искусственно завышают на рынке из-за большого спроса и ажиотажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Отмечается, что государственное предприятие "Артемсоль", находящееся в городе Соледар Донецкой области, действительно прекратило работу. Однако в крупных сетевых супермаркетах остается большой запас соли.

Кроме того, производители соли не собираются повышать ее стоимость, а рост цен обусловлен ажиотажем.

"Из-за большого спроса и "возможности заработать" в розничных магазинах и на рынках искусственно завышают цену на соль. Но именно массированное приобретение соли в большом количестве и приводит к дефициту и дальнейшему повышению цен", - говорится в сообщении.

Также в СНБО отмечают, что фейком является информация о том, что производители колбас и заводы по консервации выкупили всю соль. Они имеют большие запасы, а также используют импортную специально подготовленную соль для производства.

Напомним, государственное предприятие "Артемсоль" из-за боевых действий остановило работу. Запасы готовой продукции вывезли еще в апреле.

Эксперты отмечают, что дефицита соли в Украине не будет, поскольку планируется активизировать произведение в Дрогобыче и Солотвино.

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