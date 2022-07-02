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В СНБО объяснили, как Россия укрепляет рубль благодаря банковским махинациям

Фото: Россия искусственно укрепляет курс рубля через банки Казахстана (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

Россия искусственно укрепляет курс рубля, применяя банковские махинации в соседних государствах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Отмечается, что санкции против России значительно уменьшили валютный импорт, поэтому российское руководство пытается любым путем сдерживать девальвацию рубля. Для этого Кремль использует банки в Казахстане.

Поскольку участникам Единого экономического пространства разрешается свободно перемещать рубли, россияне открывают счета в рублях в казахстанских банках. После этого они обменивают их на тенге (местную валюту), а затем на доллары и выводят избыток. В результате чего в банках Казахстана накапливаются крупные рублевые счета.

Таким образом России удалось за последние три месяца увеличить курс рубля до тенге и объемы российского импорта на 50%.

"Фактически, квазирыночный курс российского рубля к доллару поддерживается только за счет банковских махинаций и рано или поздно завершится девальвацией", - говорится в сообщении.

Напомним, что акции российского "Газпрома" обвалились на 30% из-за невыплаты дивидендов.

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