ru ua
Чт, 30 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Акции "Газпрома" обвалились на 30%: что стало причиной

Новина українською →
Украина, Четверг 30 июня 2022 11:42
Акции "Газпрома" обвалились на 30%: что стало причиной Фото: "Газпром" подешевел на треть в связи с изъятием повышенных налогов, которые пойдут на войну с Украиной (gazprom.ru)
Автор: Александр Белоус

Акции российского газового монополиста "Газпрома" упали более чем на 30%. Поводом стало решение собрания акционеров не уплачивать дивиденды, которые пойдут на налоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Московской биржи.

По данным биржи, акции упали до 207 рублей за штуку.

До этого общее собрание акционеров решило не выплачивать дивиденды за 2021 году. Заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов заявил, что компания "должна быть готова выполнить обязательства по выплате налогов в повышенном размере".

Ранее предлагалось за 2021 год выплатить по 52,53 рублей на акцию (или около 1 доллара по официальному курсу). Всего планировалось выплатить 1,244 трлн рублей дивидендов.

Уставный капитал ПАО "Газпром" состоит из 23,674 млрд обыкновенных акций. Кремль контролирует более 50% акций компании.

Напомним, в июне "Газпром" почти вдвое уменьшил поставки газа в Европу. Как заявил гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, своими действиями российская компания дестабилизирует рынок газа и пытается сорвать подготовку к отопительному сезону в ЕС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Газпром
NEWS
Остров Змеиный. Почему так важно его освобождение для Украины: объяснение МВД
Остров Змеиный. Почему так важно его освобождение для Украины: объяснение МВД
DAILY
Внешний фронт. Как украинская дипломатия работает во время войны с Россией
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Внешний фронт. Как украинская дипломатия работает во время войны с Россией